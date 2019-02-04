كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا وهولندا تعترفان بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هولندا وألمانيا، اليوم الاثنين، اعترافهما بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، عقب انقضاء المهلة المحددة من عدة دول أوروبية للرئيس نيكولاس مادورو للدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، عبر حسابه على تويتر، إن "مملكة هولندا تعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، نحن نريد الحرية والديمقراطية أن تعودا لفنزويلا في أقرب وقت ممكن".

وأشار الوزير إلى "انقضاء مهلة الأيام الثمانية للدعوة لانتخابات ديمقراطية وشفافة في فنزويلا اليوم الاثنين".

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، "بالنسبة لغوايدو، فلم تعلن انتخابات رئاسية حتى الأمس، لذلك، فغوايدو هو الشخص الذي نتوقع منه أن يبدأ العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن".

وأضافت المستشارة الألمانية "لهذه المهمة، فهو رئيس مؤقت شرعي من وجهة نظر ألمانيا والعديد من الشركاء الأوروبيين الآخرين".

يأتي هذا بعد أن أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا والدنمارك، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.