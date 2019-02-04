كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار بمركز للتسوق في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الصومالية، إن سيارة ملغومة انفجرت في مركز تجاري بالعاصمة الصومالية، مقديشو اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في هجوم على الأرجح من جانب جماعة الشباب الاسلامية.

ووقع الانفجار في منطقة هاماروين بمقديشو وهي منطقة مزدحمة بها متاجر ومطاعم.

وقال محمد حسين، ضابط بالشرطة، لوكالة "رويترز": "كانت سيارة ملغومة انفجرت أمام مركز تسوق في مقديشو، حتى الآن، نعرف أن اثنين من المدنيين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون، وقد يرتفع عدد الضحايا."

وحسب "رويترز" فإن شخصا ميتا كان في موقع الانفجار الذي احترقت فيه اربع سيارات ودُمر مطعم.