كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار بمركز للتسوق في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الشرطة الصومالية، إن سيارة ملغومة انفجرت في مركز تجاري بالعاصمة الصومالية، مقديشو اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في هجوم على الأرجح من جانب جماعة الشباب الاسلامية.
ووقع الانفجار في منطقة هاماروين بمقديشو وهي منطقة مزدحمة بها متاجر ومطاعم.
وقال محمد حسين، ضابط بالشرطة، لوكالة "رويترز": "كانت سيارة ملغومة انفجرت أمام مركز تسوق في مقديشو، حتى الآن، نعرف أن اثنين من المدنيين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون، وقد يرتفع عدد الضحايا."
وحسب "رويترز" فإن شخصا ميتا كان في موقع الانفجار الذي احترقت فيه اربع سيارات ودُمر مطعم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار بمركز للتسوق في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.