كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش البريطانى يوقف ارتداء شارات الجمجمة لجنوده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمّ إصدار أوامر للقوات الجوية البريطانية "ساس"، بوقف ارتداء شارات الجمجمة على كتف الجنود، لأنها تبدو كثيراً مثل الشعار النازي.
ويرتدى بعض الجنود شارة الجمجمة بعد نجاحهم فى القتل لأول مرة في العمليات، وبدأوا في استخدامها حينما كانت القوات تخدم مع قوات البحرية الأمريكية في العراق.
ومع ذلك، يقال إن المسؤولين وضعوا حداً لهذا الأمر لأن شعار المعاقب "بانيشر" يبدو مشابهاً جداً لرأس الموت الذي يرتديه هتلر، وكانت الجمجمة رمزاً لأعضاء إدارة معسكرات الاعتقال فى ألمانيا النازية، وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، الأحد.
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