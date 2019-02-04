كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: تركيب رؤوس حربية موجهة على صواريخ قادرة للوصول إلى إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية فى إيران، إنّ طهران وضعت رؤوس حربية جديدة موجهة بدقة فوق أكثر صواريخها تطورا وأطولها ذات قدرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج.

ووفقاً لشبكة "24 نيوز"، اليوم الاثنين، أنّه تم تحديث الصاروخ الذي يبلغ مداه 2000 كيلو متر برؤوس حربية موجهة محليًا.

وقال التقرير إن الرؤوس الحربية كانت تحمل في السابق صواريخ قصيرة المدى بما في ذلك صواريخ "المدى" و "عماد" و "قادر" و "كيام".

وقد كشفت إيران عن جيلها الجديد من صواريخ "خرمشهر" الباليستية في استعراض عسكري رفيع المستوى سبتمبر 2017 في ما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه تحدي من جانب طهران في مواجهة إدانات الولايات المتحدة لبرنامج القذائف التسيارية.

ويصنف نطاق 2000 كيلومتر من خرمشهر على أنه صاروخ متوسط ​​المدى، ولكنه يجعله كافياً لضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.