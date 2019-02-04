اجتماعا طارئا لمجموعة ليما في كندا بشأن فنزويلا

تناقش مجموعة كبيرة من دول أمريكا اللاتينية، وكندا، اليوم الاثنين كيفية الحفاظ على الضغوط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لإجراء انتخابات جديدة، حيث يواجه دعوات واسعة للاستقالة، بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام الماضي.

وقالت وكالة "رويترز"، أن مصادر في هذا الشأن ذكرت، أن مجموعة ليما المؤلفة من 14 دولة بدت، على الرغم من ذلك، مستعدة لوقف فرض المزيد من العقوبات على حكومة "مادورو" عندما تجتمع في أوتاوا.

ويقول معظم أعضاء المجموعة، إن "مادورو" يجب أن يستقيل لصالح زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا الشهر الماضي - ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.