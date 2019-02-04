كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإضراب يتسبب في إلغاء 58 رحلة في مطار هامبورج الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب إضراب قام به موظفو قطاع الخدمات الأرضية في مطار هامبورج الألماني في إلغاء أكثر من 50 رحلة.

وقالت وكالة "الأناضول"، إن إدارة المطار قررت إلغاء هذا العدد من الرحلات من بين 388 رحلة مغادرة ووصول مقررة، اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنها لا تستبعد إلغاء مزيد من الرحلات.

وكانت نقابة "فيردي"، التي تمثل عمال الخدمات بالمطارات الألمانية، دعت إلى الإضراب لمدة يوم كامل، من مساء الأحد حتى مساء الاثنين.

وتطالب النقابة برفع أجور نحو ألف من موظفي الخدمات الأرضية بالمطار.

وتسعى النقابة لتعميم زيادة في الأجور، قدرها 275 يورو (315 دولارا) شهريا لكل عامل.

وفي يناير الماضي، أضرب موظفو الأمن في ست مطارات ألمانية عن العمل ليوم واحد، بدعوة من النقابة نفسها، للمطالبة بزيادة الأجور، مما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات.