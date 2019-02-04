كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة إعلامي كويتي شهير في حادث سير (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي الإعلامي الكويتي المعروف أحمد المسفر، مصرعه جراء حادث سير أليم وقع قبل أيام ودخل إثره في غيبوبة. وذكرت صحيفة "دروازة" الكويتية، الإعلامي الراحل وافته المنية بعد دخول في غيبوبة منذ أيام إثر الحادث الأليم. وتصدر وسم "أحمد المسفر"، موقع "تويتر" في الكويت، ونعى النشطاء الإعلامي الشاب، منذ إعلان وفاته، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. ​وكتب الإعلامي حمد قلم عبر "تويتر" ناعيا المسفر: "انتقل إلى رحمة الله الخلوق #احمد_المسفر محتفظ بتغريدات منه، تعطيني طاقه ايجابيه بأي يوم احس نفسي متضايق من اكثر الناس اللي شجعوني، و افرحوا لي من قلب على أبسط شي أسويه الله يرحمك حبيبي".

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