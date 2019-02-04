كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط: الشباب هم من يجنون ثمار التعاون العربي الأوروبي المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التعاون العربي الأوروبي يستند إلى تاريخ طويل، ورؤى مشتركة، وعمل متضافر، موضحا أن الشباب هم أول من يجنوا ثمار التعاون المشترك العربي والأوروبي.



وأشار "أبو الغيط"، خلال كلمته في فعاليات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك جملة من التحديات مازالت تهدد دولنا، وتحتاج مواجهة تلك التحديات الوصول إلى سياسات متوافقة.



ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية محورية للجانب العربي، حيث أن عملية السلام بقيت معطلة منذ سنوات، والحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بحل الدولتين، وتعمل على التوسع في الاستيطان.



وأضاف أن الفلسطنيين يشعرون باستحالة الحياة تحت الاحتلال، لافتا إلى أن نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس الشرقية يجعل السلام أبعد منال، مطالبا جميع الدول بالامتناع عن تلك الاجراءات، مثمنا الدور الأوروبي في مجال الدعم الإنساني للفلسطنيين.



ودعا الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكد أنهم يدعمون الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه هادي، معربا عن القلق ازاء انسداد الحل السياسي على مستوى الأزمة الليبية.



وعن الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة الوصول إلى حل تتضافر فيه الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.



يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل.



ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورا تبرز مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى.



وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انعقاد القمة العربية الأوروبية بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، والتى ستستضيفها مصر، يومى 24 و25 فبراير الجارى.