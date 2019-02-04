يبدو أن الفنانة نجاة الرجوي سعيدة بزفافها للمرة الثانية، إذ نشرت فيديو يوثق لفرحة، ليلة أمس الأحد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات قليلة من انتهاء حفل الزفاف.
وكتبت الرجوي، في تعليقها على الفيديو، الذي تظهر فيه، وهي تغني فوق العمارية: “صباح الخير، والحب، والفرح، والطاقة الإيجابية باش تغني في عرسك، وديري الدورة لراسك، وتغني وتن وتن زيني كيفتن خاصك تكوني عروسة كتحب زوجها وفرحانة به وحمقة وتكون سميتك نجاة رجوي ههه وتكون عندك بززززززاف ديال الثقة في النفس وتكوني نتي بلا زواق بلا بروتوكول”
وأضافت الرجوي: “هي فرحة وربي كتبها لينا ويارب تديمها علينا وتكمل علينا بألف خير وتحفظ لينا وليداتنا يارب غالي وكنيزو وترزقنا الذرية الصالحة”.
ونصحت الرجوي متابعيها بالعفوية، وكتبت: “فرحوا وعبروا على فرحتكم كيف بغيتوا من حقكم هي ليلة العمر وعقبالكم يا بنات الله يفرحكم.”
يذكر أن الرجوي احتفلت بزفافها من أخ الفنانة زينب عبيد، ليلة أمس، بحضور نجوم وفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر سعادة نجاة الرجوي بزفافها.. استيقظت باكرا وشاركت فيديو “الدورة ديال العمارية بصوتها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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