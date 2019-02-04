بعد الهزيمة بثمانية أهداف أمام مازيمبي..إستقالة مدرب النادي الإفريقي!

تقدم شهاب الليلي، مدرب نادي الإفريقي التونسي، بإستقالته بعد الهزيمة العريضة التي تعرضت لها مجموعته أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، بـ 8 أهداف دون أهداف، في ثالث مباريات دور مجموعات أبطال إفريقيا، والتي جمعت الطرفين قبل 48 ساعة تقريباً.
واختار مدرب النادي الإفريقي الانسحاب من تدريب المجموعة، والإعلان عن تحمله لمسؤولية الوجه الذي ظهر به ممثل الكرة التونسية بـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، منذ انطلاق المنافسات بالموسم الرياضي الجديد.
وكانت جماهير النادي الإفريقي، قد وجهت انتقادات لاذعة للفريق ومدربه المستقيل، إضافة إلى الإدارة التي فشلت في احتواء أزمة مالية بدأت بوادرها منذ أشهر.
وسيكون الإفريقي أمام فرصة الثأر من مازيمبي في مباراة الإياب التي ستقام يوم 12 فبراير الجاري، بتونس، برسم رابع جولة من دور المجموعات.
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