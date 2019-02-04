اجتمع بمسؤولين على هامش أمم آسيا.. رونار يقترب من تدريب منتخب خليجي

ذكرت تقارير إعلامية إماراتية، أمس الأحد، أن الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بات مرشحا بقوة من أجل الإشراف على المنتخب الإماراتي لكرة القدم، خلفا للمدرب الحالي، الإيطالي ألبيرطو زاكيروني، الذي فشل في التتويج بلقب أمم آسيا، الذي أقيم في الإمارات.

ونقلت المصادر نفسها، تدوبنة للمعلق الإماراتي الشهير، علي حميد، معلق قنوات دبي الرياضية، والذي كتب على حسابه الرسمي على “تويتر” تدوبنة قال فيها ” هيرفيه رينار الفرنسي مدرب منتخب المغرب هو الأقرب لتدريب منتخب الامارات خلفاً لزكروني”.

وأوضح حميد أن ” الاجتماع تم معه على هامش امم اسيا و تقريبا اصبح قريب من التوقيع رغم انه عنده التزام مع المنتخب المغربي في امم افريقيا في مصر في شهر جون”.

وقد تواجد المدرب الفرنسي، في الديار الإماراتية، خلال منافسات أمم آسيا التي أقيمت بالبلد، ومن المرجح أن يكون الرجل قد التقى فعلا بمسؤولين من الاتحاد الإماراتي للعبة، الذبن سيقدمون له عرضا قويا بتحفيزات مالية مضاعفة.

يشار إلى أن مسؤول كبير في وزارة الرياضة الإيرانية، سبق له وأن أكد بحر الأسبوع الماضي، بأن رونار يعتبر أيضا من المرشحين لتدريب المنتخب الإيراني، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وفي آخر خرجاته الإعلامية، لمح رونار إلى إمكانية رحيله بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، إذ قال الناخب الوطني إنه” سيرى إن كان سيكون في المرحلة المقبلة أم لا”.

وصرح قائلا، ” هناك مجموعة من اللاعبين، الذين يخوضون آخر سنواتهم مع المنتخب، وربما ستكون نهائيات كأس إفريقيا القادمة هي الأخيرة لهم، بعدها ستنتهي حلقة، وستبدؤ حلقة جديدة في مسار المنتخب، بعد الـ”كان”، سنرى هل سأكون في هذه الحلقة الجديدة”.