النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 والأسهم الأوروبيّة تستقر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبّبت تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية على فنزويلا، بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، يوم الإثنين، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز"، للأنباء.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية، لأقل مستوى منذ 2010، اليوم الإثنين، حسب بيانات رفينيتيف.

وسجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، ارتفاعًا وصل لأعلى مستوى منذ بداية العام، عند 63.37 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى هذا العام عند 55.68 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بالفعل 2.73 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتضافرت تخفيضات الإنتاج، من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات، مع تراجع عدد الحفارات الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.

وقال خبراء، بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على فنزويلا، إنها ستُقلِّص إلى حد كبير المعاملات في النفط بين فنزويلا ودولٍ أخرى وهي مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.

وتراجَع إنتاج نفط أوبك في كانون ثاني/ يناير، بأكبر كمية في عامين رغم تباطؤ انخفاض إنتاج روسيا وفقا لمسح أجرته "رويترز".

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة يوم السبت الماضي، أن روسيا لم تُحقِّق مستوى خفض الإنتاج المستهدف من النفط.

وهبط الإنتاج الشهر الماضي إلى 11.38 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير، لكن ذلك يُمثِّل انخفاضا قدره 35 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

استقرارُ الأسهم الأوروبيّة

وسجّل أداءُ الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، تبايُنًا، مع تبدُّد حالة التفاؤل الناجمة عن بيانات سوق العمل الأميركي، القوية التي صدرت الأسبوع الماضي في حين قادت مجموعة من أنباء الشركات إلى تحركات فردية كبيرة.

وقفز سهم وايركارد الألمانية 15 بالمئة، بعدما أعلنت الشركة أن مكتب محاماة عينته لم يتوصل بشكل حاسم إلى ما يفيد حدوث انتهاكات للقانون بعد إدعاءات بارتكاب مخالفات، ما ساهم بتحقيقه أفضل أداء في الصفقات المبكرة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وسط أداء مُتقلب للمؤشرات الإقليمية في مستهل التداول.

ولفتت تطورات صفقات الاندماج والاستحواذ، اهتمام المتعاملين ونزل سهم "دي.أس.في" الدنمركية 3.5 بالمئة بعد تعثر عرضها لشراء بانالبينا بعد أن رفضه أكبر مساهمي الشركة السويسرية.

ونزل سهم رايان إير بعدما أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الأيرلندية عن خسائر 20 مليون يورو (22.9 مليون دولار) في الربع الثالث بسبب انخفاض أسعار التذاكر والذي من المتوقع أن يستمر على مدار العام.