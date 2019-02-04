فرصة للمشاركة في هوية | تجوال

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
"هوية" هو مشروع يتكون من ثلاثة مستويات يستهدف فئة الشباب والمدرسين\ات، يركز على بناء هوية وطنية منبثقة من الأرض ومتصلة ومتفاعلة في ذاكرتها الحية مع المكان وفاعلة ومبادرة في مجتمعها، من خلال تدريب مرشدي/ات مجموعات وإقامة نشاطات بهدف التعرف على فلسطين، جغرافيتها وتنوعها الحيوي وطوبوغرافيتها.
تستهدف هذه الورشة الشابات والشبان بين عمر 15-17 عامًا.
آخر موعد للتقديم، 12 شباط (فبراير) 2019.
للتسجيل
أرسول نصًا ترشيحيًا للمشاركة في المشروع إلى [email protected]
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