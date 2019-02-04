انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يصل الكويت في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 12:56 مساءً - وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى الكويت، ضمن زيارة رسمية سيُجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أميرُ الكويت الشيخَ تميم لدى وصوله، في الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً، سيجري خلالها مباحثات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وزيارة أمير قطر الحاليةُ للكويت هي الأولى منذ مايو 2018، وتأتي عقب جولة آسيوية أجراها الشيخ تميم الأسبوع الماضي، شملت كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وكان أمير الكويت هنأ أمير قطر، أول من أمس السبت، بفوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.

كما شهدت العلاقات بين الكويت وقطر تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.