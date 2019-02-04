انت الان تتابع تفاصيل خبر البنتاغون يخطط لإرسال آلاف الجنود للحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 12:56 مساءً - تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إرسال 3 آلاف و750 جندياً إلى الحدود مع المكسيك، للحد من تدفُّق اللاجئين إلى أراضيها.

وبحسب بيان لـ"البنتاغون"، ستكون مهمة الجنود محدودة في 90 يوماً، مشيراً إلى أن عدد الجنود سيرتفع إلى 4 آلاف و350 جندياً.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده سترسل مزيداً من القوات إلى حدودها الجنوبية.

وأوضح ترامب على حسابه في "تويتر"، أنه "سيتم إرسال مزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية، لمنع محاولة احتلال بلادنا بشكل غير قانوني من قِبل قوافل (مهاجرين) كبيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أوقفنا القوافل السابقة، وسنمنع القوافل الجديدة، وهذا سيتم بطريقة أسهل وأوفر مالياً مع (بناء) الجدار".

يشار إلى أن جون روود، نائب مستشار وزارة الدفاع، قال الأسبوعَ الماضي، إن وزارة الأمن الداخلي كشفت عن موقعِ أكثر من 12 ألف مهاجر يتقدمون باتجاه الحدود الأمريكية.

وفي نوفمبر الماضي، نشر الجيش الأمريكي 5900 جندي على حدوده مع المكسيك، لوقف موجة مهاجرين جاءت من دول في أمريكا الوسطى.

والأسبوع الماضي، قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، إنه تم تمديد مهام القوات الجديدة على الحدود مع المكسيك حتى سبتمبر المقبل؛ استجابةً لطلب وزارة الأمن الداخلي.