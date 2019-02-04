وزير الخارجية اللبناني يشارك فى المؤتمر الأوروبي للقمة العربية الأوروبية

توجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ،امس الأحد ، إلى بروكسل للمشاركة في أعمال المؤتمر الأوروبي الخامس على مستوى وزراء الخارجية ، وذلك تحضيرا للقمة العربية الأوروبية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في 25 فبراير الجاري.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها - أن الوزير باسيل سيجري على هامش المؤتمر الوزاري، لقاءات مع عدد من نظرائه الأوروبيين والعرب، مشيرة إلى أنه في أعقاب انتهاء الاجتماع، سيتوجه إلى باريس لإجراء عدد من اللقاءات السياسية، كما يحل ضيفا محاضرا على معهد الدراسات السياسية والذي يعتبر من أبرز المعاهد الجامعية في علوم السياسة والإدارة.



ويجري وزير الخارجية اللبناني خلال فترة تواجده في فرنسا، اجتماعات مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في فرنسا من أصحاب المؤسسات الناشئة، تتضمن حوارات حول تبادل الخبرات بينهم وبين الشركات اللبنانية الناشئة.