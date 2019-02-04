الجبير يؤكد من بروكسل: نعمل على ضمان وحدة سوريا واستقلالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن بلاده تعمل مع دول عربية للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

وأضاف الجبير خلال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل أن العلاقات بين الدور العربية والدول الأوروبية تاريخية ومميزة.

ونوه بالفرص الواعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية والأوروبية.

وتابع قائلا إن الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.