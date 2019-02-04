أبو الغيط: الإرهاب يظل التهديد الأخطر للمنطقة الأوروعربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، إن التعاون العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل.

وأضاف أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي في بروكسل، أن الإرهاب يظل التهديد الأخطر للمنطقة الأوروعربية.

وعن الشأن الفلسطيني، أكد أبو الغيط أن الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها بعض الدول جعلت السلام بعيد المنال، وذلك في إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة وهي الخطوة التي اتخذتها عدد من الدول أيضا.



وأكد الأمين العام للجامعة العربية استمرار دعم الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تشعر بالقلق إزاء انسداد الحل السياسي على مستوى الأزمة الليبية.

