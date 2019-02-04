انت الان تتابع فرنسا: إن لم يعلن مادورو عن انتخابات سنعترف بجوايدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها تعتزم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، في حالة عدم إعلان الرئيس نيكولاس مادورو، عن إجراء انتخابات رئاسية مساء اليوم، إذ قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسي، «إذا لم يلتزم مادورو في هذه الليلة بتنظيم انتخابات رئاسية، عندئذ ستعتبر فرنسا جوايدو له الشرعية لتنظيمها وسنعتبره رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات شرعية في فنزويلا»، معربة عن رفض بلادها لاقتراح مادورو بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفتها بأنها «مهزلة».
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة في البلاد، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020. وقطع متظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاجارد، أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة في البلاد، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.
وقطع متظاهرون حركة المرور في شارع فرانشيسكو فاجارد، أكبر الشوارع الرئيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استمرارا لحركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.
وقال مصدر في الشرطة الفنزويلية: «إن المتظاهرين شرعوا في حرق إطارات السيارات بعد مسيرة نظمتها المعارضة في المنطقة؛ مما تسبب بقطع حركة السير على هذا الشريان المروري الهام».
وشددت السلطات الفنزويلية، من إجراءاتها الأمنية، وذلك تحسبًا لجولة جديدة من الاحتجاجات دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا ضد الرئيس الحالي مادورو.(التفاصيل)
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