لندن تعترف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا

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وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اعترفت المملكة المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، وفق ما أعلن الاثنين وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت. وقال هانت في تغريدة "نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة"، في خطوة جاءت بعد إعلان مماثل من إسبانيا.

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