الان تتابع العراق: ترامب لم يطالب بحضور عسكري لمراقبة إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:
استغرب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحضور الأمريكي في العراق، مشيراً إلى أن العراق ينتظر توضيحاً من واشنطن عن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.
وقال صالح في المؤتمر السنوي لملتقى الرافدين: نستغرب تصريحات الرئيس الأمريكي عن وجود القوات الأمريكية في العراق مبيناً أنه لا يحق للقوات الأمريكية في العراق التصرف إلا في إطار الاتفاقية الموقعة مع بغداد.
وأضاف أنه لا يحق للقوات الأمريكية مراقبة أمور كثيرة، ومنها مراقبة إيران مشيراً إلى رفض ذلك ورفض الزج بالعراق في صراع بين الدول، لافتاً إلى أن ترامب لم يطالب العراق بوجود عسكري لمراقبة إيران، وفق موقع السومرية نيوز الإخباري.
وجاء رد صالح بعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: ترامب لم يطالب بحضور عسكري لمراقبة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.