نرعى الفقراء.. هكذا عبر بابا الفاتيكان عن طريقة الكنيسة الكاثوليكية

أكد قداسة البابا فرنسيس، على هامش زيارته للإمارات، أن الكنيسة الكاثوليكية لها طريقة مُختلفة فى رعاية الفقراء، لأن الرعاية لا تكون بالمساعدات الوقتية وحسب، بل بتغيير النظام المالي بأكمله.

وألقى البابا خطاباً أمام دبلوماسيي العالم في الكرسي الرسولي عام 2013 تحدث فيه عن ثقافة المال التي تحكم العالم، وسيطرة الرأسمالية الجافة على حياتنا، ولفت إلى أهمية وجود نظام مالي أكثر توازنًا يرتكز على الأخلاق ويكون للإنسانية فيه مكان.

واختلف البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية عن أسلافه لدى رعايا الكنيسة الكاثوليكية والعالم بأكمله منذ توليه الباباوية؛ إذ إنه أول بابا من خارج أوروبا وأول بابا يسوعي.

ومع تولي البابا فرنسيس سيادة دولة الفاتيكان، استمر نهجه المختلف وتصريحاته حول الفقر والطلاق والتغيير المناخي في جذب وسائل الإعلام حوله، التي اعتبرته رائدا تقدميا يحاول تغيير مسار الكنيسة الكاثوليكية بالكامل.