علقت قطر على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية.
وقال أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، إن "زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى الإمارات هي فرصة لكي يطلع على أكذوبة التسامح فيها".
وكتب البابا في حسابه عبر تويتر قبيل انطلاق طائرته "أزور هذا البلد كأخ، لنكتب صفحة حوار معا، ونمضي في مسار السلام سوية".وفى السياق ذاته، أظهرت لقطات أذاعها التلفزيون الرسمي في الإمارات، استقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، للبابا فرنسيس قبل اصطحابه للقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعانق البابا شيخ الأزهر لدى لقائهما.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر توجه رسالة إلى البابا بشأن الإمارات.. وفرنسيس يُعانق شيخ الأزهر ويؤكد على "التسامح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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