قطر توجه رسالة إلى البابا بشأن الإمارات.. وفرنسيس يُعانق شيخ الأزهر ويؤكد على "التسامح"

علقت قطر على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية.

وقال أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، إن "زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى الإمارات هي فرصة لكي يطلع على أكذوبة التسامح فيها".