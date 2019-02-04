يُحب الرقص.. ما لا تعرفه عن البابا فرنسيس

استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، والتى تعد الزيارة الأولى للبابا لدول الخليج، حيث يشارك فى لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ونشر حساب لقاء الأخوة الإنسانية، عبر تويتر، "فيديو" تحت عنوان: "يتحدث ثماني لغات.. إليك عشر معلومات قد لا تعرفها عن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية".

وذكر حساب لقاء الأخوة الإنسانية، عبر "الفيديو" أن البابا ولد عام 1936 باسم خورخى ماريو بيرغوليو، ويعتبر أول بابا للكنيسة من الأمريكتين وله أصول إيطالية، وهو بابا الكنيسة الكاثوليكية رقم 266.

وكان قد حصل على دبلوم فنى كيميائى من مدرسته الثانوية، وامتهن الحراسة والتنظيف ليجنى كفايته من المال قبل أن يلتحق بالرهبة اليسوعية.

وأضاف، لمحة من حياته، قائلاً: "فى الثلاثينيات من عمره قام بتدريس الأدب وعلم النفس فى مدارس ثانوية يسوعية، وكان يحب الرقص فى شبابه خاصة رقصة التانجو، ويشجع فريق "سان لورينزو دوألماجرو" الأرجنتينى لكرة القدم، ويتحدث 8 لغات".

وتابع: "اليوم يعتبر قداسة البابا فرنسيس القائد الروحى للكنيسة الكاثوليكية التى يتبعها 1.1 مليار نسمة".