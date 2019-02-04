قرقاش: مراسم استقبال البابا فرنسيس تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها

شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، فى الاستقبال الرسمى للبابا فرنسيس فى قصر الرئاسة بأبو ظبى، مؤكدا أن المراسم الرسمية تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها الإيجابية. وقال قرقاش :"تشرفت بحضور الاستقبال الرسمى للبابا فرنسيس فى قصر الرئاسة بأبوظبى، مراسم رسمية تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها الإيجابية، عاصمة الإمارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار وأريحية".

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