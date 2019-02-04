الجيش السوري يستهدف العناصر الإرهابية بريفي محردة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الإثنين، ضربات بالأسلحة الرشاشة في أطراف بلدة الجنابرة وتل عثمان على محور ريف محردة الشمالي بمحافظة "حماة"، بعد أن رصدت عناصر إرهابية حاولت التسلل والتقدم نحو نقاط الجيش وحققت إصابات دقيقة في صفوفهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش اشتبكت أيضا في ريف إدلب الجنوبي مع مجموعة إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد على محور بلدة التح، وقضت على عدد من أفرادها.

وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن وحدات الهندسة في الجيش سوف تقوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في حي كرم الطراب بمدينة حلب.