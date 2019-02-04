بث مباشر.. مراسم استقبال البابا فرنسيس في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

يشارك قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإثنين، في مؤتمر الأخوة الإنسانية، في ثاني أيام الزيارة التاريخية، عقب لقاء رسمي يجمعه بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد .

ووصل قداسة البابا فرنسيس إلى الإمارات، أمس الأحد، في زيارة تاريخية للجزيرة العربية هي الأولى من نوعها، حيث يشارك في فعاليات مؤتمر الأخوة الإنسانية إلى جانب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني من زيارة قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية بحفل ترحيب رسمي في قصر الرئاسة يعقبه لقاء رسمي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء خاصا يجمع البابا فرانسيس مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف وأعضاء مجلس حكماء المسلمين في جامع الشيخ زايد الكبير، ثم ينتقل للمشاركة في "لقاء الأخوة الإنسانية" في صرح زايد المؤسس، حيث سيلقي كلمة خاصة بالمناسبة.

ويشهد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية جلسات مهمة تناقش على مدار يومين عملية إعادة بناء جسور التعارف والتآلف والاحترام والمحبة من أجل عبور الإنسانية إلى شاطئ الاستقرار والسلام على مستوى العالم.