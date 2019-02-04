مقتل رئيس عمليات موانئ «بي.آند.أو» المملوكة لحكومة دبي في الصومال

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جدة - خالد شويل - رويترز (غاروي/الصومال)أفاد مسؤول حكومي محلي بأن مسلحين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة لحكومة دبي في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بالصومال اليوم (الاثنين).
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن قتله.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «موانئ بي آند أو المملوكة لحكومة دبي تؤكد وفاة موظف في ميناء بوصاصو في بلاد بنط اليوم».
وقال يوسف محمد حاكم منطقة باري في بلاد بنط لـ«رويترز» إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموسا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح.
وأضاف محمد إنه قتل «في سوق الأسماك عندما كان متجها إلى ميناء بوصاصو هذا الصباح. أصابه الرجلان المسلحان بمسدسين بعدة طلقات في الرأس».
ونُقل فورموسا سريعا إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بإصاباته. وقال محمد إن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين بالرصاص في الموقع واحتجزت الآخر.
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