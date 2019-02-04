شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" توافق على قرض بقية 213 مليون يورو لتطوير مصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض بقيمة 213 مليون يورو بشأن مشروع مصرف كيتشنر.

هذا وفقا لما جاء فى قرار رئيس جمهورية رقم (24) لسنة 2019، بشأن اتفاق حكومتى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع مصرف كيتشنـــــــر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته (213 مليون و900 ألف يورو)، والموقع في لوكسمبورج فى شهر اكتوبر الماضى.

وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس، على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا.