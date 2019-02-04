لجنة الصحة بالبرلمان تناقش قضية الإدمان ومخاطرها على المجتمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة قضية الإدمان وأثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب. وينعقد الاجتماع بحضور الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

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