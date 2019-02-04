شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البرلمان تطالب باستغلال إشادة المؤسسات العالمية بالإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سامية رفله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن إعلان منظمة التعاون الاقتصادى بترقية تصنيف مصر بمؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار ، دليل على النجاح الكبير الذى حققته مصر فى مجال الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وقالت النائبة سامية رفله، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النجاح الاقتصادى الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية أبهر العالم، ودفع العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى الإشادة بهذا البرنامج الاقتصادى، وهذا سيكون شهادة أمام العالم بمدى التقدم الاقتصادى الذى وصلت له مصر.

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن هذه الشهادة سيكون لها انعكاس كبير نحو دفع العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتشجيع الشركات الكبرى فى الخارج على تدشين مشروعات ضخمة يكون لها تأثير كبير فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام.

وأكدت النائبة سامية رفله، ضرورة أن نستثمر هذه الشهادة الدولية فى الخارج من أجل تحقيق أكبر مكسب منها من خلال تنفيذ تعاون اقتصادى بين مصر ودول العالم الأخرى التى ستسعى لاستثمار فى السوق المصرى بعد هذا النجاح الاقتصادى.

أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه يجب أن نتوقع هجوما من بعض الدول المعادية لمصر على القاهرة، ومحاولة تشويهها بعد أى نجاح نحققه، ولكن مصر قادرة على مواجهة أى حملات مغرضة يتم شنها عليها بعد تحقيق أى نجاح اقتصادى لها.

وبشأن كيفية جذب الاستثمارات، لفتت النائبة سامية رفله إلى أن هذا الأمر يتم عبر عمل حوارات مع الحكومات الأجنبية، وتعريفهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى الخارج ، خاصة أن قانون الاستثمار الذى تم إقراره يتضمن معايير عديدة بشأن تشجيع الاستثمار.

كانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، رفعت تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.