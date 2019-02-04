ذكر مصدر دبلوماسي في ​بروكسل​ لوكالة "نوفوستي" الروسية أن "​إيطاليا​ منعت صدور بيان عن ​الاتحاد الأوروبي​ يعترف ب​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا ل​فنزويلا​"، موضحاً أنه "تفيد المعلومات المتوفرة بأن إيطاليا خلال اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يومي 31 كلنون الثاني و1 شباط في ​بوخارست​، استخدمت الفيتو ضد بيان باسم الاتحاد الأوروبي، كان يجب أن تصدره مفوضة الاتحاد ​فيديريكا موغيريني​ تؤكد فيه اعتراف الاتحاد بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إذا لم يتم تنظيم ​الانتخابات الرئاسية​ ​الجديدة​".

كانت هذه تفاصيل خبر نوفوستي: إيطاليا منعت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.