النشرة: اصابة شخص اثر سقوط سيارة عليه اثناء قيامع بعمله في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن سقوط ​سيارة​ على أحد العمّال يُدعى (ع.ح) في المدينة الصناعية الأولى أثناء قيامه بعمله، ما أدّى الى إصابته برضوض في مختلف أنحاء الجسم ؛ وعلى الفور توجهت فِرق الإسعاف الى المكان وعمِلت على إسعافِه و نقلِه الى ​المستشفى الحكومي​ في صيدا.

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