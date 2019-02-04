البستاني: لمعالجة موضوع التلوث الذي يشكل أكبر مسبب للسرطان

رحب النائب ​فريد البستاني​ بزيارة ​البابا فرنسيس​ إلى الإمارات لما تحمله من معاني المحبة والسلام والانفتاح، وتؤسس لعهد جديد من الحوار الإسلامي المسيحي. وبمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان دعا وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ لمعالجة موضوع ​التلوث​ الذي يشكل أكبر مسبب للسرطان لا سيما سرطان الرئة الذي بلغ حداً غير مقبول في ​لبنان​ وضرورة وضع حد للمكبات العشوائية وحرق ​النفايات​ في الهواء الطلق وضبط عمل المعامل الملوثة

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