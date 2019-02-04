قرقاش: عاصمة الامارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار

اشار وزير الدولة ​الامارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ إلى أنه "تشرفت بحضور الاستقبال الرسمي للبابا فرانسيس في قصر الرئاسة ب​أبوظبي​"، مضيفا:"مراسم رسمية تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها الإيجابية، عاصمة الامارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار وأريحية".

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