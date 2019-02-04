الحريري: من يقف في وجهي عليه أن يتنحى وانا ساكمل ولو اصطدمت مع أي كان

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال الإحتفال التكريمي في ​السراي الحكومي​ للأمين العام ل​مجلس الوزراء​ ​فؤاد فليفل​ وعدد من كبار الموظفين انه "يجب أن نورث أولادنا بلدا جديدا واذا لم نفعل ذلك فلنذهب إلى المنزل".

وشدد الحريري على انه "علينا العمل وقد اتخذت القرار بالعمل ليلا نهارا"، مضيفا:"من يقف في وجهي عليه أن يتنحى وانا ساكمل ولو اصطدمت مع أي كان".