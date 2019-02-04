أكد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الإحتفال التكريمي في السراي الحكومي للأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعدد من كبار الموظفين انه "يجب أن نورث أولادنا بلدا جديدا واذا لم نفعل ذلك فلنذهب إلى المنزل".
وشدد الحريري على انه "علينا العمل وقد اتخذت القرار بالعمل ليلا نهارا"، مضيفا:"من يقف في وجهي عليه أن يتنحى وانا ساكمل ولو اصطدمت مع أي كان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: من يقف في وجهي عليه أن يتنحى وانا ساكمل ولو اصطدمت مع أي كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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