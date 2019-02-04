أمنك بأمان: إضاءة على أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "النشرة"، وبالتزامن مع إذاعة "صوت لبنان 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.

وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن العام:

​الامن العام​: بين الأمن والإقتصاد.

كي لا يصبح اللبنانيون رُحل.

القمة العربية التنموية وأول بيان عن النازحين.