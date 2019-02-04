أكد وزير ​الاقتصاد​ الجديد ​منصور بطيش​ نيته الاستمرار بنفس الزخم في ملف عدادات ​مولدات الكهرباء​. واشار بطيش الذي يستلم وزارته يوم غد، في حديث لـ"النشرة"، الى أن متابعة هذا الملف جزء من عمل الوزارة ل​حماية المستهلك​ ومكافحة كل الأمور التي تضرّ بحقوقه كمّا ونوعا.

كانت هذه تفاصيل خبر بطيش لـ"النشرة": مستمرون في ملف عدادات مولدات الكهرباء من أجل حماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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