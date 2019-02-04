المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر: تداول 56 ألف طن بضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن متواجدة في الغاطس.

ولفت "ملاك" في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه جرى تداول 56 ألف طن بضائع، و407 شاحنة بضائع و362 سيارة، مشيرًا إلى أن حركة الواردات شملت 1615 رأس ماشية حية بوزن 3 آلاف طن و232 شاحنة و322 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 53 ألف طن فوسفات و175 شاحنة بضائع و40 سيارة.