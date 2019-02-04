شرطة أبوظبي: خطة لانسابية حركة المرور خلال قداس البابا في العاصمة

أعدت شرطة أبوظبي خطة مرورية لتكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية، ونشر الدوريات على الطرق المؤدية إلى مدينة زايد الرياضية، لتسهيل حركة السير والمرور بمناسبة القداس الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية غداً الثلاثاء.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية حرص شرطة أبوظبي، على تيسير وصول المشاركين إلى موقع الحدث بيسر وسهولة، على نحو يجسد نهج الدولة في إرساء قيم التسامح والتآخي والتعايش بين مختلف الجنسيات التي تنعم بالحياة الكريمة على أرض الإمارات.

وحسب الخطة - التي ستبدأ من الساعة 12 صباحاً إلى السادسة مساء - لن يسمح بدخول المركبات إلى المنطقة حول مدينة زايد الرياضية، ومنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة / حمولة 3 أطنان وما فوق/ وحافلات نقل العمال عن طريق جسر المقطع وجسر الشيخ زايد إلى أبوظبي من الواحدة صباحاً إلى السادسة مساء، وتحويل حركة السير والمرور على شارع الشيخ راشد بن سعيد، في المنطقة من بعد جسر المقطع إلى دوار الجوية بالاتجاهين لفترة مؤقتة تزامناً مع الحدث.

وتم تحديد المواقف التالية للحافلات التي تنقل المشاركين في القداس من مختلف إمارات الدولة، وهي : مواقف مطار البطين للحافلات القادمة من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وتخصيص مواقف جامع الشيخ زايد ووزارة الداخلية للحافلات القادمة من أبوظبي والعين والظفرة.