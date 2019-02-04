انفجار هائل يدوي في وسط مقديشو وتصاعد سحب دخان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوى انفجار كبير وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، الإثنين، بحسب شهود.

وذكر شاهد من رويترز أنه تمكن من رؤية سحب دخان تتصاعد من موقع الانفجار.

وقال شرطي في المدينة لفرانس برس "وقع انفجار قوي في سوق حمرويني"، مضيفا "لم تردنا أي تفاصيل حتى الآن، لكن المنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق مكتظة".

ولم يصدر عن أي جهة رسمية أي توضيح حول أسباب الانفجار أو الخسائر الناجمة عنه.