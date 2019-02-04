انت الان تتابع السلطات التركية تتمكن من ضبط 49 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين بأن فرق الدرك وقوات حرس الحدود ضبطت عشرات المهاجرين غير النظاميين في قارب مطاطي قرب سواحل ولاية أيدين، غربي البلاد.
وأوضحت أن القوات ضبطت 49 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون عبور تركيا باتجاه أوروبا، بشكل غير قانوني.
وأضافت أن الموقوفين هم 31 سوريًا، و18 عراقيًا، بينهم نساء وأطفال.
ووفقا للبيانات التركية، تم خلال عام 2018 ضبط أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي، وقامت السلطات بترحيل نحو 54 ألف مهاجر إلى بلدانهم.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.
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