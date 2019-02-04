وزير فرنسي يعتبر أن غوايدو "يملك الشرعية لتنظيم انتخابات" رئاسية في فنزويلا

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين أن رئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو "يملك الشرعية لإجراء انتخابات" رئاسية في هذا البلد، وذلك بعد انتهاء مهلة حددها الاتحاد الأوروبي للرئيس نيكولاس مادورو للدعوة إلى انتخابات.

وأمهلت عدة دول أوروبية في طليعتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا مادور حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، مهددة بالاعتراف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة. وقال لودريان بهذا الصدد متحدثا لإذاعة "فرانس إنتر" "سنتشاور مع أصدقائنا الأوروبيين اليوم".