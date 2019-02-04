انت الان تتابع ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق في أنبوب للنفط على أثر تسرب خلال تجمع سكان لجمع الوقود في وسط المكسيك في 18 يناير 2019

ارتفعت حصيلة انفجار أنبوب نفط بوسط المكسيك في كانون الثاني/يناير مع إعلان السلطات الصحية الأحد عن 125 قتيلا فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات.

واشتعلت النيران في 18 كانون الثاني/يناير في أنبوب نفط في تلاويليلبان على بعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات.

وجذب هذا التسرب حوالى 700 من سكان البلدة الذين تهافتوا على جمع الوقود ففاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وتوفي 68 من الضحايا في موقع الكارثة و57 في المستشفى. وكان 22 شخصا لا يزالون في المستشفيات الأحد لإصابات متفاوتة الخطورة، وبعضهم مصابون بحروق في 80% من أجسادهم أو أكثر حتى.

وجاءت هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.