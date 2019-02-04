الان تتابع الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا لـ”مراقبة” إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأميركية الموجودة على أراضيه بـ”مراقبة” إيران.

وخلال منتدى في بغداد، رد صالح على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي.بي.إس) حيث قال إنه سيطلب من القوات الأميركية في العراق “مراقبة” إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب. مشيرا في الوقت نفسه إلى انتظار العراق لإيضاح بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.

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