شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: ترمب لم يطلب إذنا من أجل «مراقبة إيران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الاثنين) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه «بمراقبة إيران». جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترمب لمحطة (سي.بي.إس)، حيث قال إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق «مراقبة» إيران.

وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأمريكية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.