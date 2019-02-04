المؤتمر الوطني السوداني: لا بديل للبشير في انتخابات 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفى القيادي بالمؤتمر الوطني السوداني عباس عبد السخي وجود أي اتجاه داخل الحزب لعدم إعادة ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الانتخابات المقبلة، على خلفية اتساع حدة الاحتجاجات والمواكب التي تطالب بتنحي الرئيس.

ووصف عبد السخي لصحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر أمس، ما يثار بشأن ذلك بأنه مجرد شائعات، مقللا مما أثير بأن الوطني سيستجيب للضغوط الدولية، خاصة الأمريكية، ولن يقدم البشير كمرشح له في انتخابات الرئاسة، وقال «لا علاقة لأمريكا بالانتخابات في السودان»، مضيفا «أمريكا تفرض علينا حصارا منذ سنوات طويلة».

ونفى وجود أي تحركات تجري حاليا داخل الحزب لاختيار بديل للبشير للدفع به في المؤتمر العام المقبل للحزب الذي ستتم فيه إجازة مرشح الرئاسة بصورة نهائية عقب إجازة مؤتمر شورى الوطني له.

وأكد عبد السخي أنه حال بدأت مثل تلك التحركات فعليا فسوف يتم الإعلان عنها، مشددا على أن قرار اختيار مرشح الرئاسة هو قرار مؤسسات وليس قرار أفراد.