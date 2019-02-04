إسرائيل تعتقل فلسطينيين وهنية إلى القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجه وفد قيادي من حماس يتزعمه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أمس إلى مصر في زيارة رسمية ليبحث مع المسؤولين المصريين عددا من الملفات المهمة تتعلق بتفاصيل التفاهمات مع إسرائيل، ودور مصر في رفع حصار غزة، إضافة إلى استئناف الجهود لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

واعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة «تمثل استمرارا للتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحركة ومصر»، ومن المتوقع أن ينطلق وفد حماس من مصر في جولة خارجية تشمل روسيا ودولا أخرى.

من جهتها، اعتقلت قوات جيش الاحتلال أمس أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل واحتجزت آخر قرب الحرم الإبراهيمي، وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها، كما دهمت تلك القوات عدة أحياء في مدينة الخليل وسلمت أسيرا محررا بلاغا لمقابلة مخابراتها.