روسيا والصين أكبر الرابحين من أزمة السياسة الأمريكية الداخلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

السياسات الجديدة للبيت الأبيض بدأت بدفع ثمن استمرار انقطاع الدعم الحكومي بشكل جزئي بداخل الولايات المتحدة. لكن هناك أيضا مشكلة تم تجاهلها على نطاق واسع وهو أن هذا القصور سيؤثر سلبا على السياسة الخارجية الأمريكية. ففي ظل المخاوف العالمية المتصاعدة بشأن استقرار الحكومة الأمريكية والديمقراطية الليبرالية التي تواجهها السلطوية الرأسمالية، يعد الانقطاع الحكومي بمثابة علامة أخرى على الخلل السياسي الذي لا تستطيع أمريكا تحمله.

في الواقع، المقارنة مع العديد الإجراءات السابقة يوضح لنا أن تأثير الإجراء الحالي أخف وأهون. ففي عام 2013، ألغى الرئيس أوباما رحلة دبلوماسية رئيسية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب المشكلات التي كانت متعلقة بقانون الرعاية الصحية “أوباما كير”، مما ساعد على نشر المخاوف بشأن خسارة الولايات المتحدة لسلطتها في المنطقة. آنذاك، كانت معظم الإدارات والوكالات الرئيسية، بداية من مؤسسة الأمن القومي والبنتاغون ومجتمع المخابرات، قد استسلموا بالفعل لميزانيتهم الجديدة للسنة المالية، وأخذوا في العمل بأقل قدر من الموارد بدون إحداث أي اضطراب وبدون التوقف عن العمل.

لكن وزارة الخارجية كانت قد تأثرت بشكل كبير: 42? من العاملين في الولايات المتحدة و 26? من العاملين في الخارج. بالإضافة إلى من كانوا من المفترض أنهم مرافقين للرحلة الأخيرة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط، وكانوا يعملون بدون أجر. كل ذلك جاء بالتزامن مع وقت انخفاض الروح المعنوية في الإدارة، ومع ذلك لم تتعطل الحركة الرئيسية للدبلوماسية الأمريكية أو على الأقل لم يحدث مثلما يحدث حاليًا مع إدارة ترامب.

إذا ما هي الأضرار المتوقعة من الإجراء الحالي للحكومة على السياسة الخارجية؟ أولا، تزايد القلق الدولي بشأن الاستقرار والوظائف الأساسية للحكومة الأمريكية. حيث تحاول دول العالم دائمًا قياس هذه النقاط لأن السلام والأمن الدوليين يعتمدان عليها. لكن للأسف الخلل الوظيفي السياسي الأمريكي في تزايد مستمر منذ عقود ، وخلال العامين الماضيين على وجه الخصوص ، شهد العالم منعطفاً مزعجاً في سياسة الولايات المتحدة. فالرئيس الذي يهدد بإعلان الحرب عن طريق التغريد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومعدل الدوران غير المسبوق بين كبار مستشاري السياسة الخارجية ، والمستويات المرتفعة من الأزمات الداخلية والتسريبات هي كلها معايير قياسية لإدارة ترامب. في الأسابيع الأخيرة ، كانت هناك تصريحات كبيرة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا أم لا، وحقيقة المؤشرات المتضاربة من الرئيس حول ما إذا كانت واشنطن ستستكمل قتالها ضد داعش مع تركيا أم ستدمر اقتصاد ذلك البلد. ووسط كل هذا جاءت استقالة جيمس ماتيس ، وزير الدفاع الذي أثر على ثقة الكثير من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها. لذا من الممكن أن تؤدي إجراءات إدارة ترامب الجديدة بشأن تقليص الدعم الحكومي إلى تفاقم الشكوك المتزايدة بين الحلفاء والأصدقاء حول ما إذا كان لا يزال من الممكن الاعتماد على أمريكا.

الضرر الثاني هو تنافس الأنظمة المتصاعد بين الديمقراطية الليبرالية والاستبداد الرأسمالي. حيث إن التنافس الأمريكي مع روسيا وخاصة الصين لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية والنفوذ الدبلوماسي. فالتنافس هنا يدور حول أي نظام حكومي يمكن أن يلبي احتياجات شعبه على أفضل نحو ويعمل على نحو فعال على المسرح العالمي، وقد كان المنافسون الأمريكيون واضحين للغاية بشأن هذا الأمر. ففي عام 2017 ، أعلن الرئيس شي جين بينغ عن كون النظام الصين – الذي يمزج بين سوق حرة جزئياً مع بعض السيطرة السياسية الاستبدادية – هو “النموذج الجديد للبلدان والدول الأخرى” في جميع أنحاء العالم.

في الواقع، لدى الولايات المتحدة بعض المزايا الكامنة في هذه المنافسة، خاصة وأن نظامها السياسي أكثر انفتاحًا وشمولية وشفافية، ومع ذلك، غالباً ما يجادل القادة السلطويون بأن الديمقراطيات الليبرالية فوضوية ولا يمكن الاعتماد عليها وعرضة للفشل.كما أنه في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تنفيذ مشروع اقتصادي جغرافي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار في وتبدأ روسيا في الظهور كعنصر رئيسي في الشرق الأوسط ، لا تستطيع الولايات المتحدة حتى أن تبقي حكومتها منفتحة بهذا الشكل.

لقد وعدت إدارة ترامب بجعل أمريكا في المقدمة مرة أخرى، وقد روجت استعدادها للمشاركة في منافسة القوى العظمى. لكننا حتى الآن لم نرى سوى الأضرار العائدة على الولايات المتحدة من إجراءات إدارة البيت الأبيض الجديدة.