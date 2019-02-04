إردوغان يقول إنه لا يمكنه أن يفهم "الصمت" الاميركي في قضية خاشقجي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد الولايات المتحدة بالتزام "الصمت" في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال إردوغان في مقابلة تلفزيونية "لا أستطيع أن أفهم الصمت الأميركي .. نريد أن يصبح كل شيء واضحاً لأن هناك فظاعة وجريمة قتل ارتكبت".
واضاف "جريمة قتل خاشقجي ليست جريمة عادية".
وقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.
وتشير تركيا إلى أن خاشقجي قتل على أيدي فريق يضم 15 سعوديا لدى زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على الأوراق اللازمة لإتمام زواجه من خطيبته التركية.
ولم يتم بعد العثور على جثة الصحافي السعودي الذي كان مقربا من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحول إلى أحد منتقدي الحكومة.
ونفت الرياض إتهام ولي العهد محمد بن سلمان بالتورط في العملية التي أدت الى توتر العلاقات مع واشنطن.
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